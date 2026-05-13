Friuli, ritrovata la donna scomparsa con i 2 figli: stanno bene

Milano, 13 mag. (askanews) – Sonia Bottacchiari è stata rintracciata insieme con i figli di 14 e 16: sono in buone condizioni di salute e “si trovano in una sistemazione adeguata”. Lo hanno comunicato i carabinieri, spiegando che la Procura di Piacenza non renderà pubblico il luogo in cui i tre si erano rifugiati. Secondo l’Arma infatti, Bottacchiari ha manifestato timori legati alla possibilità che il posto venga scoperto e ha chiarito che, in quel caso, potrebbe rendersi di nuovo irreperibile.Alle ricerche e agli accertamenti hanno lavorato i carabinieri dei Comandi provinciali di Udine e di Piacenza. La donna si era resa irreperibile dal 20 aprile scorso, quando aveva lasciato Castell’Arquato (Piacenza) insieme con suoi due ragazzi e i quattro cani di famiglia. Le indagini proseguono, al momento, con l’ipotesi di reato di “sottrazione consensuale di minorenni” e “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. Gli accertamenti dovranno ricostruire i contorni dell’allontanamento, che allo stato viene ritenuto consensuale. Al momento della scomparsa la destinazione indicata da Bottacchiari era il Friuli Venezia Giulia: in particolare una vacanza di alcuni giorni, con rientro previsto il 24 aprile, e l’ipotesi di un campeggio a Gemona del Friuli (Udine). Le ricerche si erano poi concentrate nella zona di Tarcento (Udine), dove era stato agganciato l’ultimo segnale telefonico tra il 21 e il 22 aprile e dove era stata ritrovata l’auto.Nella valutazione degli inquirenti pesa anche il quadro familiare raccontato dalla donna, indicato come fortemente problematico. La procura punta a un lavoro di ascolto sulle questioni sollevate da Bottacchiari, con l’obiettivo di verificare un possibile rientro suo e dei due minori nel luogo di residenza. Per i figli resta centrale il ritorno a una vita stabile e gli accertamenti dovranno tenere conto del loro benessere e della reintegrazione nel contesto sociale e scolastico. Prima dell’allontanamento, i due ragazzi seguivano infatti il percorso scolastico con continuità e profitto.