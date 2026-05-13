La regista iraniana Raha Shirazi presenta a Roma “A War on Women”

Roma, 13 mag. (askanews) – Dopo il grande successo di pubblico e di critica ricevuto al Toronto International Film Festival (TIFF) e alla 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, arriva a Roma A WAR ON WOMEN, il nuovo e potente lavoro della regista iraniana Raha Shirazi, già accolto come una delle opere più urgenti e necessarie dell’anno. Un film che rompe il silenzio e restituisce finalmente profondità storica, politica ed emotiva alla lotta delle donne iraniane contro il regime teocratico, trasformando una vicenda spesso raccontata come cronaca in una memoria viva di resistenza collettiva. Promosso con il sostegno di Amnesty International, il documentario sarà protagonista di due importanti appuntamenti romani che vedranno coinvolti protagonisti del cinema, dell’attivismo e del giornalismo italiano:-Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 20.30: la regista Raha Shirazi incontrerà il pubblico in un’anteprima esclusiva al cinema Nuovo Sacher. -Il secondo appuntamento si terrà invece mercoledì 20 maggio alle ore 18 nella suggestiva cornice del giardino della magnolia alla Casa Internazionale delle Donne a Trastevere, luogo simbolo delle battaglie per i diritti e la libertà femminile, dove sarà presentato ufficialmente il trailer del film in vista dell’uscita nelle sale prevista per il 28 maggio. Per l’occasione, Raha Shirazi sarà in dialogo con l’attivista Pegah Moshir Pour, tra le voci più autorevoli del dibattito contemporaneo sui diritti delle donne iraniane, con la moderazione dell’attivista Michela Bonafoni.Per la stampa sarà inoltre possibile intervistare Raha Shirazi e Pegah Moshir Pour a partire dalle ore 17 presso la Casa Internazionale delle Donne. Quella che ha portato le donne iraniane al centro dell’attenzione globale dopo la morte di Mahsa Amini non è una rivolta improvvisa, né un’esplosione inattesa. A WAR ON WOMEN scava più a fondo e racconta una verità diversa: una resistenza lunga, ostinata, che attraversa il tempo. Una lotta iniziata ben prima del 2022 e costruita giorno dopo giorno per oltre quarant’anni, tra repressione, silenzi imposti e piccoli, potentissimi gesti di disobbedienza quotidiana.Prodotto da Rosamont, Doppio Nodo – Double Bind, Eolo Film Productions, Minerva Pictures, Luce Cinecittà con Rai Cinema, il film è un viaggio intenso e necessario dentro una storia spesso rimossa: quella della lotta delle donne contro l’unico regime teocratico al mondo. Dalle prime proteste contro l’obbligo del velo dopo la rivoluzione del 1979 fino alle immagini delle giovani che oggi sfidano il pericolo nelle strade, il racconto intreccia vite personali e dimensione politica, tessendo un filo continuo che unisce generazioni, esili e ritorni impossibili. Attraverso filmati privati, rari materiali d’archivio e riprese clandestine girate in Iran, il documentario costruisce uno sguardo diretto e intimo, capace di riportare alla luce ciò che per troppo tempo è rimasto invisibile. Le voci di sette donne straordinarie – tra cui Mahnaz Afkhami, Masih Alinejad, Golshifteh Farahani e Shaparak Shajarizadeh – si fondono in una narrazione corale fatta di coraggio e resistenza. Attiviste, madri, artiste, prigioniere, esiliate: una rete viva e ininterrotta di donne che hanno trasformato l’oppressione in azione. Al cuore del film c’è anche la storia personale della regista Raha Shirazi, cresciuta in Iran e costretta a lasciare il Paese da bambina, quando l’esilio divenne inevitabile. Un ricordo – una porta che si chiude, un divieto imposto sul corpo di una bambina – diventa la chiave per comprendere un intero sistema. Da lì nasce un racconto che intreccia memoria privata e storia collettiva, restituendo tutta la continuità di una resistenza che non si è mai interrotta.A WAR ON WOMEN si afferma come un’opera destinata a lasciare un segno profondo nel dibattito culturale e civile contemporaneo. Non è soltanto la cronaca di un’oppressione, ma la testimonianza viva di una forza che attraversa il tempo e che oggi, più che mai, chiede al mondo di non voltarsi dall’altra parte. Una storia che non appartiene soltanto all’Iran, ma a tutte le donne che, ovunque, continuano a lottare per la libertà. Il film ha ricevuto il sostegno del MiC Direzione generale cinema e audiovisivo, Fondo regionale per l’audiovisivo FVG.