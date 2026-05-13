 Arriva in sala il film di Dario D’Ambrosi “Il principe della Follia” – askanews.it


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Arriva in sala il film di Dario D’Ambrosi “Il principe della Follia”

Nel cast Alessandro Haber, Andrea Roncato, Stefano Zazzera e altri
Mag 13, 2026

Roma, 13 mag. (askanews) – Arriva nelle sale italiane il 14 maggio “Il Principe della Follia”, il nuovo film scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Proiezioni Speciali. Un’opera che mette al centro la fragilità umana e la dignità degli invisibili. Giovedì alle 20.30 al Cinema Adriano a Roma, in occasione dell’uscita del film, è in programma un saluto in sala alla presenza del regista e del cast.

“Il Principe della Follia” affronta con lucidità e senza compromessi il tema della malattia, della disabilità e dell’emarginazione, restituendo voce a chi troppo spesso resta invisibile.

La storia si sviluppa nell’arco di una notte che si trasforma in un viaggio disturbante tra ricordi, rimorsi e verità nascoste. Al centro, il dolore di un uomo segnato dalla malattia e quello di una famiglia schiacciata da un peso difficile da sostenere: non ci sono colpevoli né facili assoluzioni, ma esseri umani fragili che cercano una via per ritrovare sé stessi.

Accanto alla prova intensa e autentica di Stefano Zazzera, affetto da Parkinson nella vita reale, il film si regge su un cast solido e riconoscibile che contribuisce a dare profondità e verità al racconto. Tra questi: Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli e Mauro Cardinali, affiancati da un ensemble di interpreti che restituisce con rigore e sensibilità la complessità dei rapporti familiari e umani.

D’Ambrosi costruisce così un racconto che alterna visioni poetiche e momenti di crudo realismo, portando lo spettatore dentro un’esperienza emotiva diretta, senza filtri. È un cinema che guarda la realtà per quello che è, senza abbellimenti, e che chiede allo spettatore di fare altrettanto.

Il film è stato realizzato con il contributo di Marche Film Commission e del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. È prodotto da Giovanni Saulini e Silvia Innocenzi per Red Post Production e distribuito da Notorious Pictures.

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