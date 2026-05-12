Tennis, Darderi ai quarti a Roma, battuto Zverev

Roma, 12 mag. (askanews) – Luciano Darderi batte il numero 3 al mondo Sascha Zverev al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta dall’italoargentino con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in due ore e 26 minuti di gioco. Match diviso in più parti: il primo set è stato completamente dominato da Zverev, che ha chiuso 6-1 in 28 minuti dopo aver strappato la battuta all’italoargentino nel secondo e quarto game. Nel secondo parziale, non iniziato bene per Darderi (che ha lamentato qualche giramento di testa), Zverev ha subito il controbreak sul 5-4, quando è andato a servire per il match. Inevitabile il tiebreak, vinto con il cuore da parte di Darderi che ha annullato ben quattro match point. Nel terzo set, invece, dominio totale di Darderi, che ha messo a segno il bagel (6-0). Con questo successo, Luli conquista la prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, sfiderà il talento spagnolo Rafael Jodar.