Coppa Italia, Guida:”Senza arbitri non esiste partita e rispetto”

Roma, 12 mag. (askanews) – “Per noi è un grandissimo onore essere ricevuti nella casa degli italiani. Desidero partire da un suo messaggio nel discorso di fine anno di quest’anno che sentiamo profondamente nostro ed è l’invito a disarmare le parole”. Così l’arbitro della finale di Coppa Italia, Marco Guida, in occasione dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia, tra Lazio e Inter. “È un messaggio che riguarda l’intera società e che nello sport, e nel calcio in particolare, assume un valore ancora più evidente. Quando le parole perdono misura, anche il confronto perde equilibrio e non si indeboliscono solo le persone, ma il valore stesso delle regole” le sue parole.“Siamo migliaia – continua – ogni settimana, ragazzi che scelgono di mettersi in campo per essere portatori di regole. Ci sono giovani coraggiosi e noi vogliamo sostenerli facendo sentire la nostra vicinanza. È un messaggio che assume un valore ancora più evidente, quando le parole perdono le misure anche il confronto perde equilibrio, non si indeboliscono solo le persone ma anche le regole, mettendo in discussione l’arbitro non si colpisce solo noi ma si mette in discussione il principio della responsabilità che tiene insieme ogni sistema, sportivo e civile. Avremo l’obiettivo di far sì che una grande sfida resti leale, rispettosa delle regole. Senza arbitri non esiste partita e rispetto”