Atletica, Golden Gala da record, show con Lyles, Jacobs e Tebogo

Roma, 11 mag. (askanews) – Cresce l’attesa per il Golden Gala Pietro Mennea, che il 4 giugno riporta allo stadio Olimpico di Roma la grande atletica mondiale per la quarta tappa della Wanda Diamond League. L’edizione numero 46 del principale meeting italiano si annuncia da record con un cast straordinario: presenti 43 campioni olimpici o mondiali e oltre 80 medagliati internazionali complessivi. Un parterre di assoluto prestigio che conferma il Golden Gala tra gli appuntamenti più importanti del circuito mondiale.La manifestazione è stata presentata nella sala conferenze dell’Olimpico dal presidente della FIDAL Stefano Mei e dal meeting director Marco Sicari, insieme ad alcune delle stelle più attese della serata come Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. Tra le autorità intervenute anche Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, il capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, l’assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Grande attesa soprattutto per i 100 metri maschili, che promettono spettacolo puro. Oltre agli ultimi due campioni olimpici della distanza, Noah Lyles e Marcell Jacobs, ci sarà anche Letsile Tebogo, oro olimpico dei 200 metri e protagonista alle recenti World Relays di Gaborone. In pista pure Kenny Bednarek, Akani Simbine, Ackeem Blake, Jordan Anthony e Jeremiah Azu per una gara che punta a tempi di altissimo livello. Il record del meeting resta il 9.75 firmato da Justin Gatlin nel 2015.Tra gli azzurri riflettori anche su Nadia Battocletti, campionessa del mondo indoor dei 3000, che nei 5000 metri sogna l’assalto al record europeo di Sifan Hassan dopo il primato italiano centrato proprio all’Olimpico un anno fa. Nel salto in lungo Mattia Furlani sfida il campione olimpico Miltiadis Tentoglou e il vicecampione Wayne Pinnock in una gara che si preannuncia come una vera finale olimpica anticipata. Occhi puntati anche su Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso contro Ryan Crouser e Joe Kovacs, e su Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Spazio inoltre alle stelle femminili con Julien Alfred e Melissa Jefferson-Wooden nei 200 metri, Keely Hodgkinson nei 400 e Nina Kennedy nell’asta.Il programma scatterà alle 19.15 con asta femminile e giavellotto maschile, mentre la chiusura è prevista alle 22.50 con il grande show dei 100 metri uomini. I biglietti sono già in vendita su TicketOne con prezzi da 10 a 50 euro e agevolazioni dedicate ai tesserati FIDAL e possessori di Runcard. (Foto GRana/Fidal)