Passate da Roma 4 persone che erano sul volo con donna morta per hantavirus. Una rintracciata a Firenze

Roma, 9 mag. (askanews) – A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, il Ministero della Salute “ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali”.Lo fa sapere il Ministero in una nota, spiegando che “le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela”. “La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre, ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario ECDC, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza”. “Il Ministero della Salute, insieme alle altre Amministrazioni e autorità sanitarie coinvolte, continua a garantire il pieno coordinamento e l’applicazione delle misure di sorveglianza previste”, conclude la nota.Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale al diritto alla salute ealle politiche sociali Monia Monni hanno successivamente comunicato l’avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria per una cittadina residente a Firenze, individuata come uno dei quattro contatti italiani di una persona recentemente deceduta a causa dell’Hantavirus. L’allerta è scattata a seguito di una comunicazione ufficiale del Ministero della salute, che ha segnalato il potenziale rischio di esposizione. “Abbiamo immediatamente attivato i protocolli previsti e preso contatto con la donna, attualmente domiciliata a Firenze”, hanno dichiarato Giani e Monni. “La signora è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l’eventuale contrazione del virus”. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Tuttavia, in via di estrema cautela, la Regione ha disposto il monitoraggio clinico della donna per l’intera durata del periodo di incubazione; il tracciamento dei contatti da lei avuti dal momento del potenziale contagio a oggi; il coordinamento costante con le autorità sanitarie nazionali per seguire l’evoluzione del quadro epidemiologico. “L’attenzione da parte delle nostre strutture sanitarie è massima”, hanno concluso Giani e Monni: “Sebbene le modalità del contatto suggeriscano un rischio contenuto, non sottovalutiamo alcun elemento e continueremo a informare tempestivamente la cittadinanza su ogni sviluppo”.Intanto, il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità ha assicurato ai residenti di Tenerife che il rischio legato all’arrivo di una nave su cui è stato rilevato un focolaio di Hantavirus è “basso”, ringraziandoli al tempo stesso per la loro “solidarietà”. “Ho bisogno che mi ascoltiate chiaramente: questo non è un nuovo Covid-19. Il rischio attuale per la salute pubblica legato all’Hantavirus resta basso”, ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus in una lettera aperta rivolta alla popolazione dell’isola spagnola di Tenerife, dove la nave MV Hondius dovrebbe arrivare nelle prime ore di domenica.