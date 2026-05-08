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Roma, vip alla presentazione di “Mai avuto tempo” di Maiolini

Milly Carlucci, Zanicchi, Jalisse, Balivo per ‘King of Eurobeat’
Mag 8, 2026

Roma, 8 mag. (askanews) – Da Milly Carlucci a Iva Zanicchi, da Caterina Balivo ai Jalisse, tanti i volti dello spettacolo che hanno partecipato ieri sera a Roma, a Casina Valadier, alla presentazione romana di “Mai avuto tempo”, il libro autobiografico di Giacomo Maiolini, “il Signor No di Canzonissima”, protagonista della scena musicale dance italiana e internazionale dagli anni Ottanta a oggi.

Tra gli ospiti anche Manuela Moreno, che ha moderato la presentazione con Gabriele Corsi, Pietro Terzini, Ivan Zazzaroni, Federico Palmaroli, Dario Marcolin, Roberta Ammendola e Federica Gentile. Nel corso della serata spazio anche alla musica dal vivo con le esibizioni dei Jalisse sulle note di “Dragostea Din Tei” del gruppo moldavo O-Zone e di Ciccio Merolla, con il brano “Malatìa”. A chiudere l’evento il dj set firmato da Corrado Rizza e dallo stesso Giacomo Maiolini.

“Mai avuto tempo” pubblicato con SEM (Feltrinelli) ripercorre la vita personale e professionale di Maiolini, fondatore della Time Records e protagonista di oltre quarant’anni di musica italiana e internazionale. Dalla provincia bresciana alla consacrazione mondiale della dance music, il libro attraversa epoche, generi e successi che hanno segnato il mercato discografico: dall’Italo-disco all’eurodance, passando per l’Eurobeat, fenomeno che ha dominato il mercato giapponese e che ha portato Maiolini a essere riconosciuto come “King of Eurobeat”. Il racconto intreccia i grandi successi musicali – da Boom Boom Boom a Destination Calabria, fino al fenomeno della Deejay Parade – con gli aspetti più personali dell’autore: il rapporto con il tempo, il prezzo del successo, la famiglia, la perdita e la ricerca di nuovi equilibri.

Maiolini nella sua lunga carriera non ha mai smesso di far ballare con grandi hit intere generazioni in tutto il mondo. Una carriera costellata di successi con all’attivo più di 400 certificazioni, tra cui 15 dischi di Diamante, 292 Platino e 93 Oro, a cui si aggiungono prestigiosi riconoscimenti internazionali: 5 Grammy Awards, 1 Echo Award, 5 premi ASCAP, 3 premi BMI, 3 premi BET e 2 premi MTV. È l’unico discografico italiano ad aver raggiunto per quattro volte la vetta della classifica di vendita inglese.

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