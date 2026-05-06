 Tennis, Matteo Arnaldi al secondo turno a Roma – askanews.it


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6 Maggio 2026
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Tennis, Matteo Arnaldi al secondo turno a Roma

Battuto lo spagnolo Jaume Munar 6-3 3-6 6-3
Mag 6, 2026

Roma, 6 mag. (askanews) – Matteo Arnaldi (n.106 ATP) dopo la splendida cavalcata vincente al Sardegna Open della scorsa settimana conferma l’ottimo momento di forma vincendo un match tutt’altro che facile sul Centrale del Foro Italico contro lo spagnolo Jaume Munar (n.38 ATP, vicino al proprio “best” di n.33), 63 36 63 lo score conclusivo dopo due ore e 33 minuti di gioco. Matteo vola al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, dove lo aspetta una sfida affascinante e impegnativa contro Alex De Minuar, n.8 ATP e sesto nel seeding degli IBI26 (un precedente, vinto dall’australiano nello Slam di Melbourne edizione 2024).

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