Sisma Friuli, La Russa: dal dolore enorme nacque esempio di coraggio

Roma, 6 mag. (askanews) – “Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50mo anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari e alla forza di una comunità che seppe rialzarsi con dignità e determinazione”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.