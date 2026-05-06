 Sisma Friuli, La Russa: dal dolore enorme nacque esempio di coraggio – askanews.it


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Sisma Friuli, La Russa: dal dolore enorme nacque esempio di coraggio

“La Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari e alla forza di una comunità”
Mag 6, 2026

Roma, 6 mag. (askanews) – “Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50mo anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari e alla forza di una comunità che seppe rialzarsi con dignità e determinazione”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

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