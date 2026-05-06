 Mattarella: Italia in momenti difficili esprime formidabili risorse – askanews.it


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Mattarella: Italia in momenti difficili esprime formidabili risorse

“E’ accaduto in Friuli e questa storia generosa si è sovente riproposta”
Mag 6, 2026

Gemona del Friuli, 6 mag. (askanews) – “Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e senso di unità, che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. E’ accaduto in Friuli. Era già accaduto prima altrove. E questa storia generosa si è sovente riproposta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento a Gemona del Friuli per il consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto del 1976.

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