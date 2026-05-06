 Cartoons on the Bay 2026: Pulcinella Awards a Pera Toons e Roblox – askanews.it


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Cartoons on the Bay 2026: Pulcinella Awards a Pera Toons e Roblox

Premio Sergio Bonelli ad Alessandro Rak. A Pescara dal 27 al 30 maggio
Mag 6, 2026

Roma, 6 mag. (askanews) – A Pera Toons il Pulcinella Digital Award, alla piattaforma di gioco online Roblox il Pulcinella Immersive Award. Si aggiungono ai già annunciati Career Awards al regista Kirk Wise e all’autore di videogames Don Daglow. Per festeggiare le sue trenta edizioni Cartoons On The Bay, International Animation and Transmedia Festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com con la direzione di Adriano Monti Buzzetti, rafforza la collaborazione con Lucca Comics.

Sarà l’Aurum a ospitare la mostra dedicata a J.R.R. Tolkien con le opere di Angelo Montanini. In arrivo al Festival nomi di primo piano del mondo del disegno e dell’animazione, gli illustratori di Magic Domenico Cava e Katerina Ladon, la fumettista e scrittrice Barbara Baraldi, lo scrittore e sceneggiatore Pierdomenico Baccalario. Il regista Alessandro Rak riceverà il premio Sergio Bonelli, realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore giunto alla quinta edizione. Protagonista a Cartoons anche Corto Maltese, il leggendario marinaio avventuriero di Hugo Pratt nella mostra curata da Patrizia Zanotti e Marco Steiner.

Pescara sempre più al centro del Festival con il Games Village, quest’anno allestito in Piazza Salotto, che consentirà al pubblico di ogni età di sperimentare giochi e attività dalle dieci del mattino a mezzanotte e di incontrare ospiti speciali del mondo dell’animazione. Cartoon on the Bay, realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, si terrà a Pescara dal 27 al 30 maggio.

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