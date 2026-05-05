Tennis, Roma, Paolini riparte dal Foro: “Energia positiva”

Roma, 5 mag. (askanews) – Jasmine Paolini prova a ritrovare se stessa ripartendo dal luogo dei ricordi più belli. Il Foro Italico, teatro della straordinaria doppietta conquistata dodici mesi fa, rappresenta per la tennista toscana un punto di ripartenza in una stagione 2026 fin qui al di sotto delle aspettative. “Tornare qui è stata una bellissima sensazione: ci sono tanti bei ricordi ed emozioni forti, tanta energia positiva”, ha spiegato la numero 8 del ranking mondiale nella conferenza stampa pre-torneo.Un anno fa Paolini aveva scritto una pagina di storia, trionfando sia in singolare che in doppio insieme a Sara Errani, diventando la sesta giocatrice nell’Era Open a riuscire nell’impresa a Roma. Un exploit che oggi rappresenta più un ricordo da gestire che un peso: “Quello che è successo l’anno scorso è passato. Cerco di non pensarci troppo. Il primo match sarà il più importante, come sempre. Spero di riuscire a mantenere un buon atteggiamento”. L’avvio di stagione racconta di un bilancio non brillante, con dieci vittorie e nove sconfitte, numeri lontani dal potenziale dell’azzurra: “Avrei voluto fare meglio. Sto cercando di cambiare le cose, di concentrarmi sull’allenamento e di stare meglio in campo. Alzare un po’ il livello è l’obiettivo in questo momento”. Un percorso che passa anche dalla tenuta mentale: “Non sono riuscita a restare positiva quando le cose andavano male, e poi quelle partite te le porti dietro. È importante tornare competitiva ad alto livello, perché è quello che mi piace e che mi diverte”.Fondamentale resta il supporto del team, a partire da Errani: “L’anno scorso, nella partita con Shnaider, il suo apporto è stato decisivo. Lei e tutto il team mi aiutano anche a capire quando spingere di più o quando fermarmi”. Non manca uno sguardo alle questioni fuori dal campo, con il tema del possibile boicottaggio degli Slam sul tavolo: “Stiamo cercando condizioni migliori su pensioni e maternità. È importante essere uniti. Se siamo tutti d’accordo, il boicottaggio è una strada praticabile”.Inserita nella parte alta del tabellone guidata dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Paolini entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente tra Jaqueline Cristian e Beatriz Haddad Maia. Un percorso impegnativo, ma con il sostegno del pubblico romano e nuove motivazioni, l’azzurra cerca la svolta proprio dove aveva toccato il punto più alto della sua carriera.