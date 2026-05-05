Made in Italy, Urso: imprese familiari elemento di forza

Roma, 5 mag. (askanews) – “Le vostre imprese familiari sono un aspetto importante, significativo, peculiare del sistema produttivo del nostro Paese, appunto le imprese familiari che nell’atto di generazioni hanno saputo mantenere e valorizzare l’identità dei loro territori e nel contempo innovarsi per saper meglio competere nel mondo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto a Roma per l’inaugurazione della mostra “Il Made in Italy tra radici e trasformazione: le imprese familiari nei vent’anni del Premio Alberto Falck” dell’associazione Aidaf (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) a palazzo Piacentini.