 Made in Italy, Urso: imprese familiari elemento di forza – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Ungheria, Magyar: “Ho spesso ricordato lotta di Falcone e Borsellino”

5 Maggio 2026
Estero Videonews

Romania, il parlamento ha votato la sfiducia al governo Bolojan

5 Maggio 2026
Estero Videonews

Ucraina, 12 morti in attacco russo sulla città di Zaporizhia

5 Maggio 2026
Cronaca Videonews

Condor Airlines: è boom per le rotte da e per gli USA

5 Maggio 2026
Cronaca Videonews

Deloitte e NEXT: i giovani guidano il futuro globale

5 Maggio 2026
Spettacolo Videonews

“Non è un paese per single”, dal libro al film con Gioli e Caccamo

5 Maggio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Trump: “L’Iran sta fallendo” e “dovrebbe fare la cosa giusta”

5 Maggio 2026
Estero Videonews

Peter Magyar arriva al Riviera Film Festival di Sestri Levante

5 Maggio 2026
Cronaca Videonews

Esercito, all’Aquila la cerimonia per i 165 anni dalla nascita

5 Maggio 2026
Economia Videonews

Aniasa: noleggio auto cresce e vale 17 mld, ma pesano fisco e regole Ue

5 Maggio 2026
Economia Made in Italy

Made in Italy, Urso: imprese familiari elemento di forza

Il ministro inaugura la mostra Aidaf a palazzo Piacentini
Mag 5, 2026

Roma, 5 mag. (askanews) – “Le vostre imprese familiari sono un aspetto importante, significativo, peculiare del sistema produttivo del nostro Paese, appunto le imprese familiari che nell’atto di generazioni hanno saputo mantenere e valorizzare l’identità dei loro territori e nel contempo innovarsi per saper meglio competere nel mondo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto a Roma per l’inaugurazione della mostra “Il Made in Italy tra radici e trasformazione: le imprese familiari nei vent’anni del Premio Alberto Falck” dell’associazione Aidaf (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) a palazzo Piacentini.

Notizie Correlate

Economia Videonews

Aniasa: noleggio auto cresce e vale 17 mld, ma pesano fisco e regole Ue

Mag 5, 2026
Economia Motori

Ferrari: ricavi +3%, margini in leggero calo. Titolo -4%

Mag 5, 2026
Agrifood Economia

Ferrarini: ricavi 2025 salgono a 197 mln, utile lordo a 3,4 mln da perdita

Mag 5, 2026