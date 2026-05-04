 Migranti, via libera a summit Cpe a iniziativa Meloni-Starmer – askanews.it


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Roma, 4 mag. (askanews) – In occasione del vertice della Comunità Politica Europea (CPE) a Yerevan e su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, i Leader di Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svezia, e Svizzera hanno adottato una dichiarazione congiunta ” per ribadire il proprio impegno a collaborare per contrastare la migrazione illegale. Lo ha comunicato palazzo Chigi.

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