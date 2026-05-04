 Esercito, Mattarella: diritto indebolito impone resilienza istituzionale – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Sport Videonews

Tennis, le azzurre e gli azzurri ricevuti al Quirinale da Mattarella

4 Maggio 2026
Sport Videonews

Tennis, Cocciaretto: “La maglia azzurra ci spinge a dare di più”

4 Maggio 2026
Sport Videonews

Tennis, Cobolli: giochiamo per il Paese, un onore la maglia azzurra

4 Maggio 2026
Politica Videonews

Migranti, Meloni: flussi incontrollati influiscono su democrazie

4 Maggio 2026
Sport Videonews

Tennis, sorteggio IBI26 a piazza del Popolo. Onorato: le stelle a Roma

4 Maggio 2026
Politica Videonews

Ue, Meloni: alzare livello azione, bisogna anticipare le emergenze

4 Maggio 2026
Estero Videonews

Trump: libereremo le navi a Hormuz. L’Iran: no a interferenze

4 Maggio 2026
Estero Videonews

Colombia, monster truck sulla folla durante uno show: almeno 3 morti

4 Maggio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Tre morti su una nave da crociera, un passeggero positivo all’hantavirus

4 Maggio 2026
Primo Piano Sport Videonews

Inter, la gioia dei tifosi: dopo un anno difficile ci siamo rifatti

4 Maggio 2026
Politica

Esercito, Mattarella: diritto indebolito impone resilienza istituzionale

“Preziosa vostra dedizione professionale per concorrere a difendere gli interessi vitali dell’Italia”
Mag 4, 2026

Roma, 4 mag. (askanews) – “Il venire meno della guerra fredda a seguito del collasso dell’Impero sovietico sembrava aver aperto la strada a una lunga prospettiva di pace. Oggi lo scenario è mutato e si manifestano crisi dagli effetti globali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione del 165mo anniversario della fondazione dell’esercito italiano.

“L’attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala caratterizzati da minacce ibride e asimmetriche – ha sottolineato il capo dello Stato – hanno travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. L’Esercito è dunque chiamato anch’esso a rispondere alle scelte strategiche che Parlamento e Governo si trovano a dover definire, in un processo di necessaria trasformazione in cui ancora una volta è preziosa la vostra dedizione professionale per concorrere a difendere gli interessi vitali dell’Italia, a partire dalla libertà e dalla stabilità democratica delle sue istituzioni”.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Sanità, Tajani: è escluso che i medici famiglia diventino dipendenti del Ssn

Mag 4, 2026
Politica Videonews

Migranti, Meloni: flussi incontrollati influiscono su democrazie

Mag 4, 2026
Politica

Crans Montana, Meloni vede Parmelin: da Svizzera impegno no oneri per famiglie

Mag 4, 2026