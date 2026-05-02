Calcio, Serie A, Il Lecce vince e manda in B Pisa e Verona

Roma, 2 mag. (askanews) – Il Lecce vince a Pisa 2-1 e conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese terzultima (impegnata lunedì contro la Lazio) e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con tre turni d’anticipo. In avvio ci provano Banda e due volte Stojilkovic, chance anche per Canestrelli e Moreo. Dopo l’intervallo in quattro minuti il botta e risposta tra Banda e Leris (destro al volo), la decide Cheddira al 65′. Strepitoso Falcone su Piccinini, annullato il 3-1 per il fuorigioco di Camarda. Questi i risultati e la classifica della 35esima giornata di serie A dopo Pisa-Lecce 1-2.35.a giornata – Venerdì 1 maggio, Pisa-Lecce 1-2. Sabato 2 maggio, ore 15 Udinese-Torino; ore 18 Como-Napoli; ore 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica 3 maggio, ore 12.30 Bologna-Cagliari; ore 15 Sassuolo-Milan; ore 18 Juventus-Verona; ore 20.45 Inter-Parma. Lunedì 4 maggio, ore 18.30 Cremonese-Lazio; ore 20.45 Roma-Fiorentina. Classifica: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma, Como 61, Atalanta 54, Bologna, Lazio 48, Sassuolo 46, Udinese 44, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 32, Cremonese 28, Verona, Pisa 18 (Retrocesse in B Pisa e Verona).36esima giornata Venerdì 8 maggio, ore 20.45 Torino-Sassuolo. Sabato 9 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lazio-Inter; ore 20.45 Lecce-Juventus. Domenica 10 maggio, ore 12.30 Verona-Como; ore 15 Cremonese-Pisa; ore 15 Fiorentina-Genoa; ore 18 Parma-Roma; ore 20.45 Milan-Atalanta. Lunedì 11 maggio ore 20.45 Napoli-Bologna. 37ª giornata (17.05.2026)da definire anticipi e posticipi Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.38ª giornata (24.05.2026)da definire anticipi e posticipi Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma.