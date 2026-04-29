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Pirelli: partnership con Univrses, acquisisce il 30% della società svedese

Integra nel sistema Cyber Tyre tecnologie di computer vision basate sull’IA
Apr 29, 2026

Milano, 29 apr. (askanews) – Pirelli e Univrses – società svedese di deep tech, specializzata in visione artificiale e IA – hanno siglato un accordo che prevede l’integrazione nel sistema Cyber Tyre di tecnologie di computer vision basate sull’intelligenza artificiale. In base all’accordo, attraverso il quale Pirelli ha acquisito una quota del 30% nella società svedese (con l’opzione per raggiungere la maggioranza), le tecnologie 3DAI di Univrses saranno integrate nelle soluzioni del sistema Cyber Tyre di Pirelli.

La combinazione delle tecnologie sviluppate da Univrses e Pirelli, sottolinea una nota congiunta, consentirà di avere veicoli più sicuri e performanti, con potenziali applicazioni nei sistemi ADAS e di guida autonoma, e inoltre fornirà in tempo reale dati per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture stradali. Le informazioni ottenute permetteranno agli enti gestori delle reti viarie di prendere decisioni migliori e di impiegare le risorse in modo più efficace, potenzialmente riducendo gli incidenti stradali e salvando vite.

“L’accordo con Univrses potenzia ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre, grazie alle avanzate tecnologie di visione artificiale basate sull’IA – ha commentato l’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci -. La collaborazione tra Pirelli e Univrses darà un contributo significativo alla trasformazione in atto delle auto in veri e propri software-defined vehicles”. “Il monitoraggio continuo e i dati stanno diventando le nuove fondamenta per la gestione degli asset infrastrutturali, e la tecnologia di Univrses è in grado di fornire potenti capacità analitiche basate su dati affidabili e aggiornati – ha detto il Ceo di Univrses, Jonathan Selbie -. In questo contesto, siamo lieti di avere Pirelli come investitore e di portare la nostra partnership al livello successivo: uniremo le forze per fornire servizi e prodotti sempre più avanzati”.

La società svedese ha sviluppato 3DAI Engine, un software che conferisce ai veicoli autonomi capacità di percezione (posizionamento 3D, mappatura 3D, Spatial Deep Learning), e 3DAI, un sistema basato su IA che digitalizza le infrastrutture cittadine e stradali, analizzando i dati provenienti da sensori, come le telecamere, installati sui veicoli. Un primo progetto è già in corso in Italia. Nel 2025, Pirelli e la Regione Puglia hanno lanciato un sistema di monitoraggio della rete stradale regionale per creare una mappa aggiornata delle condizioni delle infrastrutture. Il sistema fornisce analisi basate sui dati raccolti dai pneumatici ed elaborati attraverso la piattaforma Cyber Tyre, insieme ai dati visivi raccolti tramite telecamere e interpretati utilizzando la tecnologia Univrses.

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