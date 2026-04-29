Bankitalia: conflitto M.O. alza vulnerabilità economia e finanza mondiali

Roma, 29 apr. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente “ha aumentato le vulnerabilità dell’economia e del sistema finanziario a livello mondiale”, e per l’Italia “i rischi maggiori per la stabilità finanziaria derivano dai fattori internazionali”. Lo afferma la Banca d’Italia nel suo ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria, rilevando per la Penisola come “fino a febbraio la condizione macrofinanziaria del Paese e i rischi connessi con l’andamento ciclico” risultassero “stabili”.La guerra in Iran, in particolare si è verificata “in un contesto già caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e commerciali e da elevata incertezza. Le previsioni di crescita mondiale sono state riviste al ribasso -osserva Bankitalia – le aspettative di inflazione hanno subito un rialzo e le condizioni finanziarie si sono irrigidite. Allo stesso tempo non sono venuti meno i rischi preesistenti di valutazioni eccessive sui mercati finanziari, soprattutto nel comparto tecnologico”. “Eventuali ulteriori aumenti dell’avversione al rischio degli investitori potrebbero avere ripercussioni sui segmenti più rischiosi del sistema finanziario internazionale”, prosegue lo studio.In Italia, “dopo lo scoppio delle ostilità sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato e, in misura contenuta, il loro differenziale rispetto ai titoli tedeschi; i corsi azionari sono considerevolmente diminuiti e – dice ancora Bankitalia – pur avendo da allora recuperato le perdite accumulate, restano esposti a significative oscillazioni. Il funzionamento dei mercati è rimasto ordinato”.