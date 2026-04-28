Moscerine Film Festival, a Roma festival cinema con registi under 12

Roma, 28 apr. (askanews) – La settimana dal 4 al 10 maggio sarà all’insegna del grande Cinema creato dai piccoli: è arrivato alla sua quinta edizione il Moscerine Film Festival, primo e unico Festival cinematografico per bambine e bambini 0-12 anni, sotto la direzione artistica di Nina Baratta. “Siamo arrivati alla quinta edizione, un successo che continua: fino ad ora sono stati quasi 350 i cortometraggi realizzati dai registi under 12, oltre 8.000 i bambini protagonisti dei laboratori di educazione all’immagine, 10 i giovanissimi presentatori che hanno condotto le serate e premiato i vincitori”.Quest’anno la giuria, presieduta come ogni anno da Maria Fares produttrice di film per bambini e ragazzi sarà composta da Lino Banfi, Nonno d’Italia e ambasciatore Unicef, Mussi Bollini, ex vice direttrice Rai Kids, la produttrice di Eurofilm e Presidente di AGICI Simonetta Amenta, la regista, attrice, cantautrice Margherita Vicario, l’attrice Ester Pantano, il regista Maurizio Forestieri, la produttrice e ideatrice dell’Hollywood Florida Film Fest Simona Muresan, la sceneggiatrice e vice Presidente Writers Guild Italia Francesca Romana Massaro. Le giornate saranno condotte da 4 giovanissimi presentatori under 12, Benedetta Mollo, Aurora Palmisano, Vinicio Ottaviani e Andrea Mignanti, accompagnati dalla madrina del Festival Margot Sikabonyi. Come ogni anno sono tre le sezioni del Festival: “Under 12”, “Focus scuole” e “A Scuola con Le Moscerine” che si terranno nel territorio e grazie al contributo del V Municipio di Roma Capitale. I primi due giorni al Cinema Broadway saranno fitti di laboratori per le scuole e attività. Seguiranno al Nuovo Cinema Aquila le 3 giornate di proiezione dei corti in gara e le serate dedicate alla premiazione. Giovedì 7 maggio si comincerà con la proclamazione dei vincitori delle sezioni “Focus Scuole”, dedicate ai corti presentati dagli istituti e “A scuola con le Moscerine”, opere realizzate con il supporto dell’associazione Le Moscerine. Mentre la serata di venerdì 8 maggio (Nuovo Cinema Aquila) sarà dedicata all’inclusione, grazie ai partner del Moscerine Film Festival come la Lega del Filo D’oro. In questa occasione verranno presentate due attività legate alle disabilità sensoriali: MAMI Voice, ausilio per i sordo-ciechi creato inizialmente per i prematuri in culla per far sentire la voce della mamma in incubatrice, e la mostra tattile sul cinema. Nella serata di sabato 9 maggio (Cinema Broadway) sarà premiata la categoria “Under 12” dove saliranno sul palco a ritirare i prestigiosi riconoscimenti proprio i registi sotto i 12 anni. Durante il pomeriggio di domenica 10 saranno protagoniste le premiazioni dei partner e una grande festa a Largo Venue dove tutti i bambini, partecipanti e non, potranno partecipare.Dietro questa iniziativa c’è un lavoro che dura da anni ad opera dell’associazione che dà il nome alla manifestazione. “Il Moscerine Film Festival nasce con l’intento di educare all’immagine le nuove generazioni e creare consapevolezza e senso critico nei bambini. – sostiene la presidente dell’associazione. Le Moscerine Zein Batayneh – Durante l’anno l’associazione Le Moscerine opera nelle scuole di tutto il Lazio per portare l’educazione all’immagine a più bambini possibile.” Il Moscerine Film Festival è stato realizzato grazie al contributo del MIC-SIAE PER CHI CREA, dell’Otto X mille della Chiesa Valdese e del V Municipio di Roma Capitale. Sponsor tecnici del MFF sono Airone Eco, I Fiori di Zein e Panarium. La manifestazione è promossa dall’associazione Le Moscerine, Cleverage, Tadàn Produzioni e SmileVision.