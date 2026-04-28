Este Music Festival 2026 esagera: dai Deep Purple a Baglioni e Shiva

Roma, 28 apr. (askanews) – Grandi star internazionali e i nomi più amati della canzone italiana, per un’estate di musica live senza precedenti. La terza edizione di Este Music Festival  organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova  fa un salto di qualità e propone da luglio a settembre un cartellone straordinario di 14 appuntamenti, capace di trasformare Este in uno dei centri dello spettacolo live più vivaci del Veneto.Sul fronte del rock internazionale salgono sul palco tre leggende: Deep Purple (17 luglio), Savatage (28 luglio) e Hollywood Vampires (2 settembre). La canzone italiana è rappresentata da alcuni tra i suoi interpreti più amati: Claudio Baglioni (5 luglio), Pooh (16 luglio), Riccardo Cocciante (20 luglio), Giorgia (21 luglio), Marco Masini (23 luglio), Il Volo (25 luglio), Sal Da Vinci (27 luglio), Gianni Morandi (31 agosto) e, per la scena rap, Shiva (29 luglio). Completano il programma lo spettacolo K-Pop is coming (22 luglio) e Din Don Down, con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius (24 luglio). Un palcoscenico mai così ricco, per una stagione che promette di lasciare il segno. ‘È con piacere che accogliamo la presentazione della terza edizione di Este Music Festival, un evento patrocinato dalla Provincia di Padova – ha commentato Stefano Agujari Stoppa, consigliere delegato della Provincia di Padova – Una kermesse che costituisce un’importante vetrina per Este, per il territorio provinciale e un’occasione per celebrare la musica d’autore’.‘L’Este Music Festival 2026 si presenta come il programma più bello, ampio e completo degli ultimi anni, capace di offrire alla città e al territorio una proposta culturale e di intrattenimento di altissimo livello – ha dichiarato il sindaco Matteo Pajola – Una rassegna di grandi eventi che porterà a Este un clima di festa diffuso, con ricadute importanti anche sul piano economico per le attività locali’. ‘Con questo cartellone, Este si afferma sempre più come un punto di riferimento in Veneto per la musica dal vivo’, ha sottolineato l’assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi Luigia Businarolo.‘Este Music Festival sta crescendo – ha dichiarato Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi – Dopo due edizioni, il 2026 segna un salto di qualità e di ambizione. Un cartellone di questo livello  con leggende del rock mondiale come Deep Purple, Hollywood Vampires e Savatage accanto ai più grandi nomi della canzone italiana  è il risultato di un lavoro condiviso con un’amministrazione che sa guardare lontano e che ha capito fin dall’inizio il potenziale di questo progetto. Insieme stiamo costruendo qualcosa di duraturo: un festival che appartiene alla città e al territorio, che valorizza il Castello Carrarese come palcoscenico d’eccezione e che si candida sempre più convintamente tra gli appuntamenti irrinunciabili dell’estate italiana. Siamo orgogliosi di quello che Este Music Festival sta diventando, e non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico’. Ad aprire il festival, il 5 luglio, è uno dei più grandi cantautori italiani di sempre: Claudio Baglioni porta a Este il suo ‘GrandTour La Vita è Adesso’, progetto live nato per celebrare il 40esimo anniversario dell’album più venduto nella storia della musica italiana. Sul palco del Castello Carrarese  accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi  interpreterà l’album nella sua interezza insieme ai più grandi successi di una carriera che attraversa sessant’anni di musica.Il 16 luglio tocca a una delle band italiane più amate di sempre: i Pooh tornano live per celebrare un traguardo straordinario, i 60 anni di musica. ‘POOH 60 – La nostra storia – Estate’ è il tour che porta la grande festa della band nelle location estive più suggestive d’Italia, con uno spettacolo pensato per attraversare generazioni e unire il pubblico in una serata irripetibile. Il giorno seguente, 17 luglio, arrivano i Deep Purple, considerati tra i pionieri dell’heavy metal e una delle band hard rock più influenti di tutti i tempi. Guidati dall’inconfondibile voce di Ian Gillan, tornano in tour mondiale con sole due date italiane. Un’occasione unica per vivere dal vivo oltre mezzo secolo di storia del rock. Il 20 luglio è la volta di Riccardo Cocciante. Nell’anno in cui celebra i suoi 80 anni, torna live con il tour ‘Io… Riccardo Cocciante nel 2026’. Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica  da Margherita a Notre Dame de Paris  il Maestro offre al pubblico di Este una serata di emozioni autentiche e senza tempo. Giorgia sale sul palco il 21 luglio con ‘G – Summer’, il tour estivo nato dal successo del suo ultimo album G, certificato Oro, con il singolo La cura per me, già oltre 165 milioni di stream globali. Una delle voci più potenti della musica italiana porta in scena i suoi successi più celebri e i brani del nuovo progetto discografico, tra cui il singolo Corpi celesti. Il 22 luglio il fenomeno globale del K-pop approda per la prima volta in Italia con il suo spettacolo K-POP is coming. Lo spettacolo, ispirato al film d’animazione K-Pop Demon Hunters  vincitore del Golden Globe come Miglior Film d’Animazione  è un’esperienza immersiva che fonde musica dal vivo, coreografie spettacolari, luci laser e visual d’impatto, capace di conquistare spettatori di ogni età. Marco Masini è atteso il 23 luglio con il suo ‘Live 2026’, reduce dal successo a Sanremo 2026 con Male Necessario(con Fedez). In scaletta i brani indimenticabili di oltre 35 anni di carriera e i nuovi dell’album Perfetto Imperfetto, per una serata che unisce memoria e presente in un racconto musicale autentico e coinvolgente. Il 24 luglio il palco si trasforma con ‘Din Don Down – Alla ricerca di (D)io’, il nuovo happening comico di Paolo Ruffini con gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius. Spregiudicato, irriverente e tenero, lo spettacolo affronta il tema del divino con la stessa libertà e la stessa forza emotiva che avevano già reso Up&Down un caso teatrale. Il Volo arriva a Este il 25 luglio con il loro World Tour 2026-2027. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble  il trio italiano più amato a livello internazionale  regalano ancora una volta uno spettacolo di rara bellezza, con la loro straordinaria fusione tra tradizione lirica e pop contemporaneo capace di unire generazioni e pubblici di ogni parte del mondo. Il 27 luglio è il turno di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì  virale in tutto il mondo e prossimo a rappresentare l’Italia all’Eurovision di Vienna. Il suo tour estivo intreccia i brani della sua carriera con le nuove canzoni, restituendo tutta la forza emotiva e la tradizione melodica che lo hanno reso uno degli artisti più amati del momento. I Savatage tornano in Europa il 28 luglio con il ‘Prelude to Madness Tour’ e scelgono Este per una delle sole due date italiane. Pionieri del progressive e symphonic metal, con una scaletta che spazia da Hall of the Mountain King a Streets: A Rock Opera, promettono una serata esplosiva per i fan e per tutti gli amanti del grande rock. Il 29 luglio il rap conquista il Castello Carrarese con Shiva, uno dei protagonisti assoluti della scena italiana. Con 60 dischi di Platino, 46 d’Oro e il recentissimo album Vangelo, Shiva porta sul palco di Este una carriera in continua evoluzione, tra stile, identità e una presenza scenica inconfondibile. È un viaggio nella lunga carriera dell’artista, con una scaletta che alterna successi storici e momenti più recenti, quello di Gianni Morandi (31 agosto), nel tour che celebra 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, una delle canzoni più celebri della sua carriera, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. A chiudere il festival in grande stile, il 2 settembre, sono gli Hollywood Vampires: il supergruppo formato da Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen porta a Este una delle sole due date italiane del tour 2026. Show incendiari, classici intramontabili di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e molti altri, insieme al proprio repertorio originale: il finale perfetto per un’estate fuori dal comune. Este Music Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Este, con il patrocinio della Provincia di Padova e con il sostegno di Banca Prealpi San Giorgio, Unicomm (Famila e Mega), Cristiano di Thiene, Nico Abbigliamento, Bassano Distributori, Aperol Spritz. Media Partner Il Giornale di Vicenza, Radio Company, Tva Vicenza e Telechiara. Inizio concerti alle ore 21.30, tranne Claudio Baglioni, Gianni Morandi e Hollywood Vampires (ore 21). I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne (on line e punti vendita). Speciale Vip Pack per i concerti di Gianni Morandi, Deep Purple, Riccardo Cocciante, Sal Da Vinci, Savatage, Hollywood Vampires. Meet&Greet per K-Pop is coming.