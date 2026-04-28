Cinema, torna il Filming Italy Sardegna Festival: la madrina è Clara

Roma, 28 apr. (askanews) – Sono state ufficializzate le date della nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione lega cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment Vod e televisivo.
Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con Apa – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.
Tiziana Rocca, general director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Sono felice di annunciare le nuove date della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un traguardo importante che testimonia la crescita e la solidità di un progetto in cui ho sempre creduto con passione e determinazione. Questa edizione si preannuncia particolarmente speciale e ricca di emozioni. Sono orgogliosa di avere come madrina l’attrice e cantante Clara, un talento contemporaneo capace di rappresentare al meglio lo spirito del Festival, che da sempre valorizza il dialogo tra cinema, televisione, musica e nuove generazioni. Ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, così come numerosissimi saranno i titoli, ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta”.
“Con grande entusiasmo confermiamo anche il concorso dei cortometraggi, uno spazio fondamentale dedicato ai giovani autori e alle nuove voci del panorama audiovisivo. Raggiungere la nona edizione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione: è il risultato di un lavoro costante, della collaborazione con partner prestigiosi e del sostegno di un pubblico sempre più attento e partecipe. Continueremo a impegnarci per offrire un Festival di qualità, capace di promuovere grandi opere e di creare opportunità di incontro e crescita per l’intero settore” ha aggiunto.
Clara, madrina di questa nuova edizione del Festival, si è rapidamente distinta sia nel mondo della musica che in quello della recitazione: dal palco di Sanremo al set di “Mare Fuori”, ha conquistato il pubblico, confermandosi un punto di riferimento per le nuove generazioni.
“Ospitare la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival è la conferma di una scelta in cui abbiamo creduto sin dal primo giorno”, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, ceo e general manager del Forte Village Resort. “In questi anni il Festival ha generato per la Sardegna e per il Forte Village una visibilità straordinaria, portando sulla nostra isola talenti, produzioni e contenuti di primo piano mondiale. Il Festival sta formando concretamente la prossima generazione del cinema italiano e internazionale, attraverso le università e le masterclass con i grandi protagonisti del settore, ed è in questa direzione che continuiamo a investire con convinzione. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi; quelli che verranno ci entusiasmano ancora di più”.
Confermato anche in questa edizione il concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici. Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, è un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel, sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles.
Ancora in via di definizione il parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il programma che vanterà molti film in anteprima, tra internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.
Cinema, torna il Filming Italy Sardegna Festival: la madrina è Clara
Nona edizione dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village