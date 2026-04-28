Cinema, torna il Filming Italy Sardegna Festival: la madrina è Clara

Roma, 28 apr. (askanews) – Sono state ufficializzate le date della nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione lega cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment Vod e televisivo.Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con Apa – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Tiziana Rocca, general director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Sono felice di annunciare le nuove date della nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un traguardo importante che testimonia la crescita e la solidità di un progetto in cui ho sempre creduto con passione e determinazione. Questa edizione si preannuncia particolarmente speciale e ricca di emozioni. Sono orgogliosa di avere come madrina l’attrice e cantante Clara, un talento contemporaneo capace di rappresentare al meglio lo spirito del Festival, che da sempre valorizza il dialogo tra cinema, televisione, musica e nuove generazioni. Ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, così come numerosissimi saranno i titoli, ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta”.“Con grande entusiasmo confermiamo anche il concorso dei cortometraggi, uno spazio fondamentale dedicato ai giovani autori e alle nuove voci del panorama audiovisivo. Raggiungere la nona edizione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione: è il risultato di un lavoro costante, della collaborazione con partner prestigiosi e del sostegno di un pubblico sempre più attento e partecipe. Continueremo a impegnarci per offrire un Festival di qualità, capace di promuovere grandi opere e di creare opportunità di incontro e crescita per l’intero settore” ha aggiunto. Clara, madrina di questa nuova edizione del Festival, si è rapidamente distinta sia nel mondo della musica che in quello della recitazione: dal palco di Sanremo al set di “Mare Fuori”, ha conquistato il pubblico, confermandosi un punto di riferimento per le nuove generazioni.“Ospitare la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival è la conferma di una scelta in cui abbiamo creduto sin dal primo giorno”, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, ceo e general manager del Forte Village Resort. “In questi anni il Festival ha generato per la Sardegna e per il Forte Village una visibilità straordinaria, portando sulla nostra isola talenti, produzioni e contenuti di primo piano mondiale. Il Festival sta formando concretamente la prossima generazione del cinema italiano e internazionale, attraverso le università e le masterclass con i grandi protagonisti del settore, ed è in questa direzione che continuiamo a investire con convinzione. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi; quelli che verranno ci entusiasmano ancora di più”. Confermato anche in questa edizione il concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici. Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, è un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel, sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles.Ancora in via di definizione il parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il programma che vanterà molti film in anteprima, tra internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.