Cinema, concorso #24FrameAlSecondo: finali a Roma dal 3 al 5 maggio

Roma, 28 apr. (askanews) – Si svolgeranno a Roma il 3, 4 e 5 maggio al Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti le finali del concorso “#24FrameAlSecondo – La Mia Battaglia, Il conflitto fuori e dentro di sé” per la generazione Z. Lo hanno annunciato la famiglia Valdiserri/Di Caro e l’Associazione culturale Controchiave Aps, in collaborazione con il Corriere della Sera.Le tre serate si svolgeranno a ingresso libero e gratuito. Orario d’inizio: il 3 maggio alle 16, il 4 e il 5 maggio alle 20. #24FrameAlSecondo è un concorso di cortometraggi nato nel 2023 in memoria di Francesco Valdiserri, studente di Letteratura, Musica e Spettacolo alla Sapienza di Roma, vittima di omicidio stradale a 18 anni. Scopo del progetto, a cui hanno potuto partecipare giovani registi nati dal primo gennaio 2000 in poi, è la valorizzazione dei talenti della generazione Z.A questa edizione sono stati inviati oltre 1.800 cortometraggi, da 70 nazioni diverse, tra cui sono stati selezionati 36 corti semi-finalisti italiani e 20 stranieri. I film selezionati per le semifinali sono stati visti da oltre 600 spettatori all’Auditorium Fabio Gallia – Palazzo Orizzonte Europa di Bnl Bnp Paribas a Roma. I migliori semifinalisti – più alcuni cortometraggi stranieri ed altri “fuori tema” ma di alto valore artistico – saranno riproiettati al Sacher durante le tre serate finali. I premi saranno assegnati nella serata del 5 maggio da una giuria formata da critici cinematografici, giovani attori, docenti, sceneggiatori, esperti cinefili. Dopo Paolo Virzì che ha presieduto la prima edizione e Paola Cortellesi la seconda, quest’anno il presidente di Giuria è stato Valerio Mastandrea. Il premio al miglior cortometraggio sarà di 1.000 euro e prevede anche la proiezione su Rai Cinema Channel, che da questa edizione diventa importante partner del concorso. Saranno proiettati anche due altri cortometraggi particolarmente meritevoli.Gli altri premi previsti sono: premio della Giuria; migliore regia; miglior film straniero; miglior attrice e miglior attore; miglior sceneggiatura; miglior fotografia; miglior montaggio; miglior soggetto; miglior colonna sonora; miglior postproduzione; premio Shotiko “cinema oltre la vita”; premio Sirio sull’inclusione. Un premio speciale sarà dedicato alla memoria di Federico Frusciante, prematuramente scomparso il 15 febbraio scorso, amico e giurato del concorso. Sono previste menzioni d’onore per cortometraggi meritevoli. #24FrameAlSecondo ha il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, di Bnl Bnp Paribas, del Corriere della Sera, di Aubay e di Maviglia Assicurazioni Generali. Rai Cinema è il media partner. Patrocinio dei Nastri d’Argento. Gemellaggio con La Settima Arte di Rimini e Dominio Pubblico.I cortometraggi vincitori delle scorse edizioni sono stati proiettati al Padiglione della Regione Veneto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, al Giffoni Film Festival, al Tempo delle Donne del Corriere della Sera alla Triennale di Milano, alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest al Teatro India di Roma, in eventi della programmazione dell’Estate Romana e alla Festa per la Cultura di Controchiave.