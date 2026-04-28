Caldo in calo ma per il Primo Maggio è previsto il sole

Milano, 28 apr. (askanews) – L’anticiclone comincia a cedere sulle regioni settentrionali e nei prossimi giorni l’Italia andrà incontro a un calo delle temperature, a un rinforzo dei venti e a qualche fase instabile. Il peggioramento non dovrebbe però compromettere il Primo Maggio, quando il tempo tornerà stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese.La fase di caldo anomalo di fine aprile è quindi destinata a chiudersi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, le prime conseguenze del cedimento dell’alta pressione si vedranno al Nord, dove sono attesi temporali soprattutto a ridosso delle Alpi e degli altri rilievi. Le temperature inizieranno a diminuire in modo graduale, mentre al Centro-Sud il clima resterà ancora molto mite, con punte di 26-27 gradi soprattutto sulle regioni tirreniche centrali. Mercoledì 29 aprile lo scenario cambierà poco. Il Nord resterà la parte più esposta alla nuvolosità e a qualche temporale, con un peggioramento in estensione dalle Alpi verso alcune zone di pianura tra la sera e la notte. Sul resto del Paese continueranno a prevalere condizioni stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso al Centro e al Sud.La svolta più evidente arriverà giovedì 30 aprile. Il calo termico riguarderà tutte le regioni, anche per effetto del rinforzo dei venti di Grecale. Le massime potranno perdere 5-6 gradi, tornando su valori più vicini alle medie di fine aprile e inizio maggio. La giornata sarà accompagnata anche da rovesci irregolari: al Nord sono previste nubi sparse e locali piogge sulle Alpi, soprattutto occidentali; al Centro l’instabilità riguarderà più facilmente i settori adriatici; al Sud potranno arrivare alcuni rovesci. Per venerdì 1 maggio, Festa dei Lavoratori, la tendenza indica un miglioramento. Il tempo dovrebbe tornare stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Qualche acquazzone isolato potrebbe attardarsi soltanto all’estremo Sud, in particolare tra bassa Calabria e Sicilia. Le temperature saranno più fresche rispetto ai giorni della Liberazione, ma gradevoli e in linea con la stagione, con massime intorno a 21-22 gradi. I venti settentrionali resteranno moderati venerdì e per parte di sabato, poi tenderanno ad attenuarsi. Il ponte del Primo Maggio si annuncia quindi più primaverile che estivo, con condizioni nel complesso favorevoli dopo il passaggio instabile di metà settimana.