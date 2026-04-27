Sport

Calcio, Serie A, Lazio aggancia il Bologna a 48

La massima serie dopo Lazio-Udinese 3-3
Apr 27, 2026

Roma, 27 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A dopo Lazio-Udinese 3-3.:

34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; Verona-Lecce 0-0. Domenica 26 aprile, Fiorentina-Sassuolo 0-0; Genoa-Como 0-2; Torino-Inter 2-2; Milan-Juventus 0-0, Cagliari-Atalanta 3-2; Lazio-Udinese 3-3.

Classifica: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma, Como 61, Atalanta 54, Bologna, Lazio 48, Sassuolo 46, Udinese 44, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 29, Cremonese 28, Verona, Pisa 18.

35.a giornata – Venerdì 1 maggio, ore 20.45 Pisa-Lecce. Sabato 2 maggio, ore 15 Udinese-Torino; ore 18 Como-Napoli; ore 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica 3 maggio, ore 12.30 Bologna-Cagliari; ore 15 Sassuolo-Milan; ore 18 Juventus-Verona; ore 20.45 Inter-Parma. Lunedì 4 maggio, ore 18.30 Cremonese-Lazio; ore 20.45 Roma-Fiorentina.

36esima giornata – Venerdì 8 maggio, ore 20.45 Torino-Sassuolo. Sabato 9 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lazio-Inter; ore 20.45 Lecce-Juventus. Domenica 10 maggio, ore 12.30 Verona-Como; ore 15 Cremonese-Pisa; ore 15 Fiorentina-Genoa; ore 18 Parma-Roma; ore 20.45 Milan-Atalanta. Lunedì 11 maggio ore 20.45 Napoli-Bologna.

