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Calcio, risultati Serie A. Oggi Torino-Inter e Milan-Juve

La massima serie dopo Verona-Lecce 0-0
Apr 26, 2026

Roma, 26 apr. (askanews) – Si chiude 0-0 l’ultimo anticipo di serie A tra Verona e Lecce, con gli scaligeri vicini al “colpaccio”. Punizione di Lovric, il portiere Falcone esce a vuoto e Edmundsson colpisce quasi senza vedere, fra testa e spalla: 1-0. Poi il Var richiama l’arbitro Massa che annulla per fallo del difensore delle Far Oer sul portiere. Oggi in campo Torino-Inter e Milan-Juventus.

Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A:

34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; Verona-Lecce 0-0. Domenica 26 aprile, ore 12.30 Fiorentina-Sassuolo; ore 15 Genoa-Como; ore 18 Torino-Inter; ore 20.45 Milan-Juventus. Lunedi 27 aprile, ore 18.30 Cagliari-Atalanta; ore 20.45 Lazio-Udinese.

Classifica: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Lecce 29, Cremonese 28, Verona, Pisa 18.

35ª giornata – Venerdì 1 maggio, ore 20.45 Pisa-Lecce. Sabato 2 maggio, ore 15 Udinese-Torino; ore 18 Como-Napoli; ore 20.45 Atalanta-Genoa. Domenica 3 maggio, ore 12.30 Bologna-Cagliari; ore 15 Sassuolo-Milan; ore 18 Juventus-Verona; ore 20.45 Inter-Parma. Lunedì 4 maggio, ore 18.30 Cremonese-Lazio; ore 20.45 Roma-Fiorentina.

36esima giornata – Venerdì 8 maggio, ore 20.45 Torino-Sassuolo. Sabato 9 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lazio-Inter; ore 20.45 Lecce-Juventus. Domenica 10 maggio, ore 12.30 Verona-Como; ore 15 Cremonese-Pisa; ore 15 Fiorentina-Genoa; ore 18 Parma-Roma; ore 20.45 Milan-Atalanta.

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