 25 aprile, Mattarella: passato plasma presente, ora e sempre Resistenza – askanews.it


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25 aprile, Mattarella: passato plasma presente, ora e sempre Resistenza

Ciò che è accaduto non svanisce, vive nelle conseguenze
Apr 25, 2026

San Severino Marche (Macerata), 25 apr. (askanews) – “Lo scrittore statunitense, William Faulkner, premio Nobel per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo ‘Requiem per una monaca’ che il passato non è mai morto, non è neanche passato’. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente. Ecco perché per la Repubblica vale l’impegno che esorta: ora e sempre Resistenza!”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso il discorso per le celebrazioni del 25 aprile a San Severino Marche.

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