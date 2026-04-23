 Calcio, Arbitri serie A, Milan-Juventus a Sozza – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Drake e il blocco di ghiaccio a Toronto, arrivano i vigili del fuoco

23 Aprile 2026
Estero Videonews

Tajani: “Contro i coloni valutiamo stop import da Territori occupati”

23 Aprile 2026
Cronaca Videonews

Rapporto One Health Campus Bio-Medico: “Periferie vitali nuova frontiera”

23 Aprile 2026
Estero Videonews

Libano, Tajani: orgogliosi di truppe Unifil per nuova statua di Gesù

23 Aprile 2026
Economia Videonews

Cantalamessa (Lega): Sinergia Napoli-Governo, 11mila occupati

23 Aprile 2026
Economia Videonews

Infrastrutture, Galli (Inwit): reti abilitano investimenti

23 Aprile 2026
Estero Videonews

Iran, Svezia: ci prepariamo a possibile razionamento del carburante

23 Aprile 2026
Estero Videonews

Gaza, nuovi attacchi israeliani: tra i morti anche bambini

23 Aprile 2026
Politica Videonews

Mattarella a cerimonia al Quirinale 70 anni Corte Costituzionale

23 Aprile 2026
Economia Videonews

Aiba, il Brokeraggio assicurativo cresce: cerca giovani talenti

23 Aprile 2026
Sport

Calcio, Arbitri serie A, Milan-Juventus a Sozza

Apre domani Cremonese-Napoli
Apr 23, 2026

Roma, 23 apr. (askanews) – Sarà Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere Torino-Inter, sfida della 34esima giornata che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione dello scudetto, in programma domenica 26 aprile alle 18. Il fischietto laziale sarà affiancato da Bindoni e Tegoni, con Crezzini quarto uomo e Mazzoleni-Paganessi al Var. Ad aprire il turno sarà Napoli-Cremonese, venerdì sera al Maradona, affidata a Daniele Doveri di Roma. Milan-Juventus è stata affidata a Sozza di Seregno

Le designazioni arbitrali della 34ª giornata di Serie A:

Napoli-Cremonese (24/04, 20:45): Doveri di Roma Parma-Pisa (25/04, 15:00): Calzavara di Varese Bologna-Roma (25/04, 18:00): Di Bello di Brindisi Verona-Lecce (25/04, 20:45): Massa di Imperia Fiorentina-Sassuolo (26/04, 12:30): Marinelli di Tivoli Genoa-Como (26/04, 15:00): La Penna di Roma Torino-Inter (26/04, 18:00): Mariani di Aprilia Milan-Juventus (26/04, 20:45): Sozza di Seregno Cagliari-Atalanta (27/04, 18:30): Sacchi di Macerata Lazio-Udinese (27/04, 20:45): Bonacina di Bergamo

Notizie Correlate

Sport

Calcio, Cremonese, Giampaolo: “Social? Sono la rovina del calcio”

Apr 23, 2026
Sardegna Sport

Vela, a Porto Cerco stagione aperta con il Cape 31 Med Circuit

Apr 23, 2026
Sport

Calcio, Caso escort: Leao smentisce ogni coinvolgimento

Apr 23, 2026