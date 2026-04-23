Calcio, Arbitri serie A, Milan-Juventus a Sozza

Roma, 23 apr. (askanews) – Sarà Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere Torino-Inter, sfida della 34esima giornata che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione dello scudetto, in programma domenica 26 aprile alle 18. Il fischietto laziale sarà affiancato da Bindoni e Tegoni, con Crezzini quarto uomo e Mazzoleni-Paganessi al Var. Ad aprire il turno sarà Napoli-Cremonese, venerdì sera al Maradona, affidata a Daniele Doveri di Roma. Milan-Juventus è stata affidata a Sozza di SeregnoLe designazioni arbitrali della 34ª giornata di Serie A: Napoli-Cremonese (24/04, 20:45): Doveri di Roma Parma-Pisa (25/04, 15:00): Calzavara di Varese Bologna-Roma (25/04, 18:00): Di Bello di Brindisi Verona-Lecce (25/04, 20:45): Massa di Imperia Fiorentina-Sassuolo (26/04, 12:30): Marinelli di Tivoli Genoa-Como (26/04, 15:00): La Penna di Roma Torino-Inter (26/04, 18:00): Mariani di Aprilia Milan-Juventus (26/04, 20:45): Sozza di Seregno Cagliari-Atalanta (27/04, 18:30): Sacchi di Macerata Lazio-Udinese (27/04, 20:45): Bonacina di Bergamo