 Mattarella: la ricerca è veicolo di sviluppo e pace, va sostenuta – askanews.it


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Mattarella: la ricerca è veicolo di sviluppo e pace, va sostenuta

Dal Quirinale massimo sostegno. Stabilità e certezza essenziali
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Roma, 22 apr. (askanews) – “La ricerca è una prospettiva di sviluppo per il paese ma è anche una dimensione che ignora le frontiere, è veicolo di collaborazione e di pace lo abbiamo visto col Covid” perciò “bisogna sorreggere appieno la ricerca”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme ad una delegazione dei Presidenti degli Enti di Ricerca.

Qui è rappresentato “l’ampio spettro della ricerca del nostro paese, in questa giornata della ricerca italiana nel mondo” si tratta delle strutture che “sviluppano il futuro del nostro paese e sono lieto che il ministro abbia manifestato come abbia a cuore la ricerca” ha aggiunto il capo dello Stato secondo il quale “a volte si ha l’impressione che l’espressione venga equivocata e che si tratti di diffondere i nostri ricercatori nel mondo ma è invece la collaborazione” quella che cerchiamo. “E’ confortante che i nostri giovani vengano valorizzati ma purché questo non impoverisca il nostro tessuto di ricerca”.

“Stabilità e certezza sono elementi essenziali per sorreggere la ricerca nel paese, per poter programmare le ricerche che hanno bisogno di tempo – ha concluso Mattarella assicurando ancora una volta che “da questo palazzo c’è il più grande sostegno e un ringraziamento intenso a chi in campi diversi garantisce al paese un futuro adeguato ma anche capace di collaborare nella vita internazionale”.

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