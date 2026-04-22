 Calabria, Consiglio dei ministri impugna legge urbanistica – askanews.it


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Calabria, Consiglio dei ministri impugna legge urbanistica

“In contrasto con normativa statale beni culturali”
Apr 22, 2026

Roma, 22 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 7 del 25/02/2026, recante “Integrazioni della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo rende noto il comunicato del Cdm.

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