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Centenario Fise: “Il padrone della vittoria. Graziano mancinelli, storia di un campione”

Presentato libro di Umberto Martuscelli alla Società Ippica Romana
Apr 20, 2026

Roma, 20 apr. (askanews) – A Roma, presso la Società Ippica Romana – La Farnesina, si è svolta la prima presentazione del libro “Il padrone della vittoria. Graziano Mancinelli, storia di un campione”, scritto da Umberto Martuscelli ed edito da Rubbettino.

L’incontro, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), ha visto la partecipazione di appassionati di equitazione, sportivi e personalità del mondo equestre.

Il volume racconta la vita e le imprese di Graziano Mancinelli, uno dei più grandi cavalieri italiani e protagonista dei Cavalieri Azzurri, intrecciando la carriera sportiva con la dimensione personale dell’uomo.

“Graziano Mancinelli ha incarnato lo spirito del nostro sport: talento, coraggio e determinazione. Questo libro è un omaggio doveroso a un campione che ha fatto la storia” – ha dichiarato Marco Di Paola, Presidente FISE.

Tra i momenti salienti della carriera di Mancinelli, la medaglia d’oro individuale di Salto Ostacoli alle Olimpiadi di Monaco 1972 resta un simbolo della sua eccellenza.

Come sottolinea Vittorio Orlandi, Presidente CR Lombardia: “La storia di Mancinelli non è solo quella di un atleta, ma di un uomo che ha saputo trasformare ogni ostacolo in una vittoria. Un esempio per tutti i cavalieri italiani”.

“Scrivere di Graziano è stato un viaggio emozionante: attraverso le sue imprese sportive e la sua vita privata emerge un uomo straordinario, capace di insegnare tanto sul coraggio e sulla determinazione” – aggiunge Umberto Martuscelli, autore del libro.

Il percorso editoriale proseguirà il 28 aprile in Lombardia, presso il Centro Ippico Castellazzo, con una seconda presentazione alle ore 11:00. Sarà un’occasione imperdibile per incontrare l’autore, scoprire nuovi aneddoti sulla vita del campione e celebrare il centenario della FISE, che da cento anni promuove lo sport equestre italiano.

Il libro è disponibile in libreria, nei principali circuiti online e sul sito della casa editrice Rubbettino: https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/il-padrone-della-vittoria/?highlight=martuscelli

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