 Tennis, Cobolli ko, Shelton vince a Monaco – askanews.it


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Tennis, Cobolli ko, Shelton vince a Monaco

Il romano da domani numero 13 al mondo
Apr 19, 2026

Roma, 19 apr. (askanews) – Ben Shelton batte Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 e conquista l’Atp 500 di Monaco di Baviera. Una partita divisa in due parti: nel primo set, Cobolli ha perso la battuta in apertura e ha sprecato ben sei palle del controbreak nel secondo game. Da quel momento, totale controllo da parte dell’americano, che ha chiuso 6-2 in 42 minuti. Molto più equilibrio invece nel secondo parziale, in cui il numero due del seeding ha conquistato il break (unico del secondo set) nell’undicesimo game, che gli ha permesso di andare a servire per chiudere il match. Per Shelton arriva così il quinto titolo a livello Atp, il secondo del 2026. Con questa finale, Cobolli da lunedì sarà numero 13 al mondo (eguagliato il suo best ranking).

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