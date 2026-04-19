“Cartoons On The Bay”, Pulcinella Career Awards a Kirk Wise e Don Daglow

Roma, 19 apr. (askanews) – Saranno due mostri sacri dell’animazione e del gaming del calibro di Kirk Wise e Don Daglow i fiori all’occhiello della trentesima edizione di Cartoons On The Bay, International Animation and Transmedia Festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, a Pescara dal 27 al 30 maggio con la direzione di Adriano Monti Buzzetti.Il Festival, realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, assegnerà i Pulcinella Career Award al regista Kirk Wise, noto al grande pubblico per avere diretto capolavori Disney come “La bella e la bestia”, “Il gobbo di Notre Dame”, “Atlantis – L’impero perduto” e all’autore di videogame Don Daglow, maestro in giochi di simulazione e di ruolo. A celebrare il traguardo del trentennale, insieme a un ricco programma di eventi professionali e pubblici, che si articolerà tra gli spazi dello storico edificio dell’Aurum e altri luoghi nevralgici della città, saranno il manifesto disegnato da Francesca Ghermandi, che raffigura una sirena con il cappello da Pulcinella che emerge dalle acque del mare di Pescara, e la mostra dedicata ai 40 anni di Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo creato da Tiziano Sclavi, personaggio capace di appassionare generazioni di lettori.Momenti chiave del Festival saranno ancora una volta l’assegnazione dei Pulcinella Awards, concorso articolato in sette diverse categorie, e il concorso Pitch Me! dedicato ai progetti d’animazione che quest’anno, grazie all’accordo con Cartoon Media (The European Association of Animation) offrirà al vincitore la possibilità di presentare il proprio progetto a Cartoon Springboard, evento in programma dal 3 al 5 novembre 2026 a Madrid.