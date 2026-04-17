 M.O., Orsini: miopia Ue spaventa, forse va cambiata governance – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Leone XIV tra i fedeli in Camerun prima della messa

17 Aprile 2026
Estero Videonews

Il Papa ha incontrato membri della comunità musulmana del Camerun

17 Aprile 2026
Spettacolo Videonews

Esce il video del nuovo singolo di Teo Bok “Mujer Maravilla”

17 Aprile 2026
Cronaca Videonews

Alla Scala, Esercito e Fondazione Veronesi per la prevenzione

17 Aprile 2026
Estero Mondo Tech Videonews

In Corea spopola “AI Shamans”, sciamano che dà consulti tramite l’IA

17 Aprile 2026
Economia Videonews

Vinitaly, Sicilia Doc: consumatore al centro, parliamo ai giovani

17 Aprile 2026
Cultura Videonews

Venezia, le pieghe di Patrick Saytour per la prima volta in Italia

17 Aprile 2026
Economia Videonews

Orsini: tema è l’incertezza, per noi Golfo vale 32 mld interscambio

17 Aprile 2026
Economia Primo Piano Videonews

Iran, Orsini: miopia Ue spaventa, forse va cambiata governance

17 Aprile 2026
Cultura Videonews

Miart, alcune gallerie: Mazzoleni, Maurizio Nobile e Frediano Farsetti

17 Aprile 2026
Economia

M.O., Orsini: miopia Ue spaventa, forse va cambiata governance

“Meraviglia che non abbia pronte misure e parli di aiuti Stato”
Apr 17, 2026

Genova, 17 apr. (askanews) – “Questa miopia veramente mi spaventa. Forse dobbiamo cambiare chi ci sta”. Con questo duro attacco alla governance Ue il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha commentato il rischio recessione in Europa paventato dal Fmi, a margine di un convegno sull’economia del mare organizzato da Confindustria a Genova.

“Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo – ha spiegato Orsini – perché, se continuiamo ovviamente con il conflitto e questa instabilità, sicuramente entreremo in recessione. Noi l’abbiamo detto quasi tre settimane fa con il nostro centro studi: se finisse velocemente siamo a un +0,5, se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo a uno zero, quindi una stagnazione, ma è logico che, se il conflitto continua, diventa anche un problema”.

“Noi – ha concluso il leader degli industriali – cominciamo ad avere problemi a reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia, cominciamo ad avere problemi con i voli aerei: è logico che quando abbiamo questi tipi di problemi fare impresa è veramente complicato e mi meraviglia onestamente che l’Europa ancora non stia vedendo questa cosa, che non abbia pronte misure e che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico, dove ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1,16”.

Notizie Correlate

Economia

Poste e Benetton: partnership strategica per la logistica della moda

Apr 17, 2026
Agrifood Economia

Ismea e Anasb insieme per rafforzare settore bufalino italiano

Apr 17, 2026
Agrifood Economia

Lollobrigida: fondi emergenza Ue per pesca sono risultato italiano

Apr 17, 2026