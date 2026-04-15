 Vance: il Papa dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia – askanews.it


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Vance: il Papa dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia

Vice presidente ricorda II Guerra per dire che pontefice sbaglia
Apr 15, 2026

Roma, 15 apr. (askanews) – Il vice presidente americano, JD Vance, ha dichiarato che Papa Leone XIV dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia, affermando che il pontefice sbaglia quando dice che i discepoli di Cristo “non sono mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe”.

“Dio non era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio non era dalla parte degli americani che liberarono i campi di concentramento e quelle persone innocenti, quelle persone che erano sopravvissute all’Olocausto? Credo proprio di sì”, ha detto Vance durante un evento all’Università della Georgia.

Stando a quanto riportato dall’emittente Nbc, Vance, cattolico, ha detto di apprezzare quando il Pontefice interviene su temi come l’aborto, l’immigrazione o “questioni di guerra e di pace”, ammettendo di non essere sempre d’accordo con lui.

“Ora, possiamo ovviamente avere opinioni diverse sulla giustezza di questo o quel conflitto, ma credo che, così come è importante che il vice presidente degli Stati Uniti faccia attenzione quando parla di questioni di politica pubblica, allo stesso modo sia fondamentale che il Papa faccia attenzione quando parla di questioni teologiche”, ha detto il vice presidente.

“Ma credo che uno dei punti cruciali sia che, se si vuole esprimere un’opinione su questioni teologiche, bisogna essere attenti. Bisogna assicurarsi che sia ancorata alla verità, ed è una delle cose che cerco di fare, ed è certamente qualcosa che mi aspetto dal clero, sia cattolico che protestante”, ha concluso Vance.

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