 Tennis, Alcaraz, esordio vincente a Barcellona – askanews.it


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Tennis, Alcaraz, esordio vincente a Barcellona

Lo spagnolo batte in due set Otto Virtanen, n°130 Atp
Apr 14, 2026

Roma, 14 apr. (askanews) – Buona la prima per Carlos Alcaraz al torneo Atp 500 di Barcellona. Il numero 2 del mondo, che tornava in campo a sole 48 ore dalla finale persa a Monte-Carlo contro Sinner (in cui ha perso anche la vetta del ranking), ha superato non senza qualche difficoltà di troppo Otto Virtanen, n°130 Atp e proveniente dalle qualificazioni. Un Alcaraz ben lontano dalla perfezione, salito di livello nel 2° set, che si è imposto 6-4, 6-2 in un’ora e 25′ di gioco. Per Carlitos anche un piccolo campanello di allarme dal punto di vista fisico, quando nel finale di 1° set è stato costretto a chiamare medical-time-out per un problema al polso destro. Al 2° turno giovedì affronterà il ceco Tomas Machac.

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