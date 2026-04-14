Maltempo, mercoledì allerta gialla in 8 regioni

Milano, 14 apr. (askanews) – Una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia, già dal pomeriggio di oggi, e nuovamente nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L’avviso prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.