 Maltempo, mercoledì allerta gialla in 8 regioni – askanews.it


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Maltempo, mercoledì allerta gialla in 8 regioni

Piogge, temporali e vento forte in Sicilia
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Milano, 14 apr. (askanews) – Una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia, già dal pomeriggio di oggi, e nuovamente nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

L’avviso prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

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