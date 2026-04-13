 Occhiuto a Palazzo Chigi: ho visto Mantovano per Reggio e la Calabria – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Niente scuola e lacrimogeni contro bambini palestinesi in Cisgiordania

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Iran, Reza Pahlavi: “Né Repubblica, né Monarchia, io figura neutrale”

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Trump: “Non mi scuso con il Papa”

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Iran, Trump: ci hanno contattati, non avranno mai l’atomica

13 Aprile 2026
Cronaca Videonews

Mazzi: l’enoturismo vale 3 miliardi di euro ed è in continua crescita

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Starmer: Cessare immeditamente i bombardamenti in Libano

13 Aprile 2026
Spettacolo Videonews

“Mr. Nobody against Putin”, dopo l’Oscar arriva nei cinema italiani

13 Aprile 2026
Cultura Videonews

Il design entra alla GnamC: pezzi iconici tra i capolavori dell’arte

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Ucraina, Magyar: “Esclusa adesione all’Ue di un paese in guerra”

13 Aprile 2026
Estero Videonews

Il Papa scalzo in moschea ad Algeri e in silenzio davanti al “Mihrab”

13 Aprile 2026
Politica

Occhiuto a Palazzo Chigi: ho visto Mantovano per Reggio e la Calabria

Il Governatore calabrese vicesegretario azurri:: Non parlo di FI. Tajani? L’ho visto al Vinitaly
Apr 13, 2026

Roma, 13 apr. (askanews) – “Sono stato con Cannizzaro da Mantovano per una questione che riguarda la città di Reggio Calabria e la Calabria, nulla a che fare con Forza Italia”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di FI, lasciando Palazzo Chigi.

Occhiuto ha preferito non rispondere alle domande sulla possibile sostituzione di Barelli. “Non parlo del partito, sono stato con Cannizzaro da Mantovano è solo un caso, come ho letto dalle agenzie, che a Palazzo Chigi ci fosse anche Barelli”, ha spiegato. E a chi gli domandava se ha sentito il leader Antonio Tajani dopo l’incontro a Cologno Monzese con Marina e Pier Silvio Berlusconi ha risposto: “Ci siamo visti ieri al Vinitaly”.

Notizie Correlate

Politica

Fi, Barelli e l’addio da capogruppo. Vede Meloni, poi stoccata ai Berlusconi

Apr 13, 2026
Politica

Iran, attacco Trump al Papa, insorge la politica. Meloni: inaccettabile

Apr 13, 2026
Politica Videonews

Fi, Barelli: non mi sono dimesso, mio riferimento è gruppo, non l’esterno

Apr 13, 2026