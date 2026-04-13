 La Cei: rammarico per le parole di Trump, il Papa sia rispettato – askanews.it


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La Cei: rammarico per le parole di Trump, il Papa sia rispettato

La presidenza: “Il Pontefice non è una controparte politica”
Apr 13, 2026

Milano, 13 apr. (askanews) – La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, “rinnovando la piena comunione con il Santo Padre Leone XIV, esprime rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Unendosi a quanto affermato dal Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Mons. Paul S. Coakley, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero”.

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