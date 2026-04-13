 Calcio, il 20 aprile incontro Lega serie A-Malagò – askanews.it


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Calcio, il 20 aprile incontro Lega serie A-Malagò

Il presidente della Lega di A: “Proporremo una riforma”
Apr 13, 2026

Roma, 13 apr. (askanews) – La Lega Serie A ha reso noto che la prossima settimana, lunedì 20 aprile, ci sarà un incontro-confronto tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club di A. “Quello che è successo oggi è che la scelta di 18 delle nostre associate è ricaduta su Giovanni Malagò, che da questo momento ha raggiunto il requisito del regolamento elettorale Figc per quanto riguarda la candidatura come possibile candidato da parte della Serie A”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa. “Le due che non l’hanno fatto sono Lazio e Verona, non certo per mancanza di fiducia nella figura di Malagò ma per una questione di metodo. A questo punto la palla è in mano a Malagò, che quando avrà fatto le sue verifiche formalizzerà la sua candidatura – ha aggiunto -. A questo punto, come Lega di Serie A, faccio tutti i migliori auguri a Malagò, esprimo migliori auspici per il successo della competizione elettorale. Lo inviteremo il 20 aprile per illustrargli il programma che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con le sue idee. Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura”, ha concluso Simonelli

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