 Tennis, Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev battuto 6-1, 6-4 – askanews.it


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Roma, 11 apr. (askanews) – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Monte-Carlo: battuto in semifinale il numero 3 del mondo Sascha Zverev con i parziali di 6-1, 6-4 in un’ora e 20′. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra Alcaraz e Vacherot.

Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Sinner è il decimo italiano a giocare la finale a Monte-Carlo: l’ultimo a riuscirci (vincendo) è stato Fabio Fognini, nell’edizione 2019.

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