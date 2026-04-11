Tennis, Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev battuto 6-1, 6-4

Roma, 11 apr. (askanews) – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Monte-Carlo: battuto in semifinale il numero 3 del mondo Sascha Zverev con i parziali di 6-1, 6-4 in un’ora e 20′. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra Alcaraz e Vacherot.Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Sinner è il decimo italiano a giocare la finale a Monte-Carlo: l’ultimo a riuscirci (vincendo) è stato Fabio Fognini, nell’edizione 2019.