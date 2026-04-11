 Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti, “per gravi motivi di salute di un familiare minore” – askanews.it


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Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti, “per gravi motivi di salute di un familiare minore”

In favore si è espresso Procuratore generale Corte d’Appello
Apr 11, 2026

Roma, 11 apr. (askanews) – Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva per peculato e induzione alle prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis, è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo conferma l’ufficio stampa del Quirinale precisando che “la concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”.

La notizia è stata anticipata da “Mi manda Rai Tre” come scrive sui social Federico Ruffo, conduttore della trasmissione.

“Mi manda Rai Tre ha scoperto che Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica”, un provvedimento di grazia, scrive il giornalista, “giunto per motivi umanitari “rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del ministro della Giustizia Nordio e quello del procuratore capo della Corte d’Appello”.

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