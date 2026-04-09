 Musumeci: Stato emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Merz: raid israliani in Libano rischiano di far fallire processo pace

9 Aprile 2026
Estero Videonews

Russia, Memorial dichiarata “estremista”, l’ong reagisce: “E’ kafkiano”

9 Aprile 2026
Estero Videonews

Crosetto: “Piano Difesa pronto ma servono scelte politiche e risorse”

9 Aprile 2026
Estero Videonews

Iran, Fmi: con guerra prevediamo richieste aiuti fino a 50 mld dollari

9 Aprile 2026
Cultura Videonews

Exposed Torino Photo Festival, “Fotografia a 360 gradi”

9 Aprile 2026
Cronaca Videonews

Bergamo Next Level, Università di Bergamo apre le sue “Officine”

9 Aprile 2026
Sport Videonews

Gli azzurri dal Papa “sportivo” Leone XIV: “Emozione indescrivibile”

9 Aprile 2026
Spettacolo Videonews

Cinema, al Festival di Cannes Farhadi e Almodovar: nessun italiano

9 Aprile 2026
Estero Videonews

Ue all’Ungheria: molto gravi le notizie sui documenti passati a Mosca

9 Aprile 2026
Cronaca Videonews

Crollo ponte sul Trigno, sopralluogo del ministro Salvini

9 Aprile 2026
Cronaca

Musumeci: Stato emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia

Deliberato in cdm stanziamento da 50 mln per Fondo emergenze nazionali
Apr 9, 2026

Roma, 9 apr. (askanews) – “A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi”. Lo dichiara il ministro in una nota,

“È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro,a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma – spiega Musumeci – è ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate”.

Notizie Correlate

Cronaca Lazio

Sanità Lazio: oltre 20,6 milioni per la Asl di Frosinone

Apr 9, 2026
Cronaca Transizione Ecologica

Wwf, Pinguino imperatore a rischio, la Iucn lo “riclassifica”

Apr 9, 2026
Cronaca Sociale

Festival internazionale Geopolitica europea, giovani protagonisti

Apr 9, 2026