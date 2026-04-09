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Mafia, Conte: Meloni chiarisca su presunte infiltrazioni in Fdi

“Non è sufficiente dire che è entrata in politica per Borsellino”
Apr 9, 2026

Roma, 9 apr. (askanews) – Giorgia Meloni non può limitarsi a dire che il suo impegno politico è nato sull’emozione per l’omicidio di Paolo Borsellino, lei è premier e leader di Fdi e deve “chiarire” sulle “presunte infiltrazioni” della criminalità nel suo partito. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti alla Camera.

“Su questo capitolo diciamo che – nell’economia di 10 minuti (di intervento in aula, ndr) – non sono intervenuto puntualmente”, Ma “questo è un capitolo per quanto mi riguarda rimane aperto, hanno molto da chiarire”.

L’ex premier ha insistito: “Il problema è che deve chiarire i rapporti e le presunte infiltrazioni in Fratelli d’Italia. Quindi non solo il caso Delmastro, c’è un’inchiesta a Milano – ‘Hydra’ – da cui filtrano alcune notizie. Lei non può continuare a rispondere ‘sono entrata in politica quando c’è stato il delitto Borsellino’. Non è sufficiente se sei responsabile di un partito. Non sei solo presidente del Consiglio, sei leader di un partito”. Insomma, “il caso Delmastro e alcune notizie che leggo come voi – quelle che filtrano dall’inchiesta ‘Hydra’ – ci dicono che c’è un problema di presunte infiltrazioni che va chiarito, se sei leader di partito”.

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