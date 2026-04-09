Iran, le notizie più importanti del 9 aprile sulla guerra

Milano, 9 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di giovedì 9 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Libano, con ripercussioni sull’economia globale. Dopo l’intesa su una tregua di due settimane, ora le speranze sono riposte nei negoziati.-14:22 Libano, governo limita porto d’armi solo a “forze legittime”. -14:01 Iran, Pezeshkian: “Inutile negoziare” se continuano raid in Libano.-13:49 Iran, Ue respinge l’idea di un “pedaggio” nello Stretto di Hormuz. -13:31 Iran: serve ok forze armate per attraversare Hormuz in sicurezza.-13:30 Iran esclude ipotesi di limitare programma arricchimento uranio. -11:56 L’esercito libanese ha annunciato oggi su X la morte di quattro soldati nei bombardamenti messi a segno ieri da Israele in Libano, che hanno causato centinaia di morti e feriti.-11:50 Iran, direttore medicina legale: oltre 3.000 morti nel conflitto. -11:49 Ue, Dombrovskis: guerra Iran può abbassare di 0,2-0,6 punti crescita 2026. -10:50 Iran, Dombrovskis: economia europea rischia shock stagflazionistico. -10:28 Libano, Meloni: chiesto a Israele fermare escalation militare. -09:57 Dombrovskis: non siamo in scenario da sospensione Patto stabilità (FT). -09:38 Iran, cancellato post ambasciatore su arrivo delegazione in Pakistan. -09:35 Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità. -09:24 Iran, Spagna riapre la sua ambasciata a Teheran. -09:05 Libano, almeno 13 morti in attacchi israeliani. -08:53 Iran, Takaichi a Pezeshkian: rapida riapertura stretto di Hormuz. -07:35 Petrolio, Wti pagato 97,5 dollari al barile ritocca del 3,3%. -07:26 Delegazione iraniana sarà a Islamabad da questa sera. -07:15Hormuz, Pasdaran costringono le navi a passare vicino costa Iran. -07:01 Iran, Trump: non ritiriamo forze fino a vero accordo. -00:09 Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e il traffico marittimo interrotto. E’ quanto riferisce la Cnn citando le Guardie della rivoluzione iraniane che avrebbero deciso lo stop dopo l’attacco di Israele in Libano ritenuto una violazione del cessate il fuoco.