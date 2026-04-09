Ci sarà caldo fino a sabato, poi dal 13 aprile calo termico e piogge

Milano, 9 apr. (askanews) – Fino a sabato 11 aprile, sull’Italia continuerà a prevalere l’alta pressione di matrice nordafricana, ma da lunedì 13 è atteso un peggioramento del tempo con piogge diffuse e un calo delle temperature dopo giorni segnati da valori quasi estivi, con massime oltre i 26 gradi, ben superiori alle medie della prima decade di aprile. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, i primi segnali di cambiamento interesseranno già nelle prossime ore la fascia orientale della Penisola, dalle Dolomiti fino al Molise, con un aumento della nuvolosità.Tra venerdì 10 e sabato 11 non sono previste variazioni termiche rilevanti ma il cielo apparirà progressivamente meno limpido per l’arrivo di pulviscolo sahariano, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Si tratta di particelle molto fini in sospensione che renderanno l’atmosfera più opaca. Una prima fase di peggioramento è attesa da domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte, dove potrebbero arrivare deboli precipitazioni. In presenza del pulviscolo atmosferico, le piogge potranno assumere carattere fangoso.Il passaggio più marcato è previsto da lunedì 13 aprile, quando sull’Italia convergeranno aria mite e umida da sud, accompagnata da nuovo pulviscolo sahariano, e aria più fresca e instabile in arrivo dall’Atlantico. Ne deriverà una fase di maltempo destinata a coinvolgere per alcuni giorni gran parte del Paese, in particolare il versante tirrenico e il Sud, senza escludere precipitazioni frequenti anche al Nord. Le temperature massime dovrebbero tornare attorno ai 17-18 gradi, su valori più vicini a quelli tipici del periodo. Nella prima decade di aprile, infatti, le medie delle massime si collocano intorno ai 17-18 gradi a Milano e Roma e sui 19-20 gradi a Palermo. Per oggi il quadro resta in prevalenza stabile, con bel tempo al Nord, anche se con più nubi sul Nordest, nuvolosità più presente sui settori adriatici del Centro e cielo poco nuvoloso al Sud. Venerdì 10 aprile il Nord sarà interessato da nuvolosità irregolare, mentre al Centro prevarrà il bel tempo e al Sud condizioni soleggiate. Sabato 11 aprile il cielo si presenterà localmente nuvoloso al Nord, con un primo calo termico, nuvolosità più diffusa al Centro e poche nubi al Sud. Da domenica sera è atteso il peggioramento sul Nord-Ovest.