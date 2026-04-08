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Molise, domani in Cdm primo stanziamento per ripristino ferrovie e strade

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Apr 8, 2026

Roma, 8 apr. (askanews) – Il governo affronterà già nella seduta di domani del Consiglio dei ministri l’emergenza connessa alla frana che ha interessato il Molise, mediante l’adozione di un provvedimento recante un primo iniziale stanziamento di risorse finalizzato al ripristino della rete ferroviaria, dell’Autostrada A14 e della Strada Statale 16. Lo si apprende da fonti di governo.

La decisione – si riferisce – è stata assunta nel corso di una seconda riunione, successiva a quella tenutasi nella mattinata odierna, alla quale hanno preso parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Sergio Liardo, nonché i vertici di Ferrovie dello Stato, RFI, ANAS e Autostrade per l’Italia.

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