 Mattarella, Abodi: “Una bandiera impreziosita dai risultati” – askanews.it


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Mattarella, Abodi: “Una bandiera impreziosita dai risultati”

Al Quirinale la Cerimonia di riconsegna del tricolore
Apr 8, 2026

Roma, 8 apr. (askanews) – “Siamo veramente onorati di come avete rappresentato l’Italia ai Giochi. Con la consegna delle bandiere il presidente Mattarella ha affidato a voi i sentimenti degli italiani” lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo al Quirinale alla Cerimonia della riconsegna del tricolore dopo le Olimpiadi invernali. “Estendiamo – ha detto – questa gratitudine ai tecnici e a tutti i volontari. Restituiamo una bandiera impreziosita dai vostri risultati e dai vostri sentimenti, speriamo possano diventare uno strumento di emancipazione culturale, in un contesto di cronaca devastante. Speriamo che possano essere un esempio per la società”

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