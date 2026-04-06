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Calcio, risultati Serie A, Atalanta 53 punti

La massima serie dopo Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3
Apr 6, 2026

Roma, 6 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di serie A dopo Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3:

31esima giornata Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1; Cremonese-Bologna 1-2, Pisa-Torino 0-1, Inter-Roma 5-2, Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan.

Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18.

32esima giornata Venerdì 10 aprile ore 20.45 Roma-Pisa. Sabato 11 aprile, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio.

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