Economia, al via il videopodcast di Centromarca

Roma, 1 apr. (askanews) – Raccontare come cambiano i consumi e quale ruolo svolge l’industria di Marca nell’economia italiana. Con questo obiettivo Centromarca lancia “Oltre l’Etichetta”, un nuovo ciclo di videopodcast dedicato alle trasformazioni del largo consumo e al contributo dei brand allo sviluppo economico, all’innovazione e alla relazione con i consumatori.
Il progetto, prodotto da Core Video Factory, affronta alcune delle principali dinamiche che stanno ridefinendo il settore, dal cambiamento delle occasioni di consumo all’impatto del digitale, fino al crescente ruolo sociale delle imprese di Marca. Attraverso il confronto con rappresentanti istituzionali, esperti e aziende, il videopodcast offre una chiave di lettura delle evoluzioni che interessano il mercato e il rapporto tra imprese, filiera e cittadini.
La prima puntata, “L’evoluzione dei Consumi Fuori Casa”, giÃ online, sulle principali piattaforme di podcasting e Youtube, Ã¨ dedicata all’evoluzione dei consumi fuori casa nei settori della ristorazione, dell’ospitalitÃ , del turismo e del vending. Il consumo AFH sta vivendo una trasformazione profonda: non Ã¨ piÃ¹ solo una scelta legata alla routine, ma un’esperienza sempre piÃ¹ sociale e identitaria. Le occasioni di consumo si moltiplicano – dalle colazioni veloci alle pause pranzo ibride tra ufficio e smart working, fino agli aperitivi e ai momenti di consumo durante spostamenti e viaggi – mentre nuovi modelli di servizio integrano dimensione fisica e digitale, tra delivery evoluto, digital ordering, pagamenti contactless e vending intelligente. In questo contesto i brand sono chiamati a ripensare formati, packaging, servizi e partnership per intercettare bisogni sempre piÃ¹ diversificati.
La seconda puntata, “Il valore della Marca in Italia”, disponibile ad aprile, analizza il ruolo del brand come asset immateriale strategico per la competitivitÃ del Paese. La Marca rappresenta infatti un elemento chiave per generare fiducia, orientare le scelte di consumo e rafforzare relazioni stabili tra imprese e cittadini. Oltre a costituire un vantaggio competitivo per le aziende, contribuisce a stimolare innovazione, attrarre investimenti e sostenere l’occupazione, producendo effetti positivi lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. Il tema viene inquadrato nel contesto economico nazionale, evidenziando il contributo dei brand alla crescita del sistema produttivo e alla valorizzazione del Made in Italy nei mercati internazionali. Con “Oltre l’Etichetta” Centromarca apre quindi uno spazio di confronto sulle principali trasformazioni che stanno interessando il largo consumo, mettendo al centro il contributo delle imprese di Marca alla crescita economica, all’innovazione e allo sviluppo del Paese.